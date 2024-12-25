«Витязь» — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 25 декабря

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 4.5 за 2.55.

«Четвёртая встреча команд в нынешнем сезоне: три предыдущих остались за бело-голубыми. Причём все победы — в основное время. Разница шайб — 9:4. Как сложится на этот раз? Попробуем вместе угадать.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Витязь» после паузы на КПК выдал роскошный матч с «Торпедо». Почему роскошный? Всю игру уступали, а в итоге вырвали победу у одного из главных конкурентов в борьбе за восьмёрку на Западе. Общий счёт матча — 6:5 Б. Вот это результативность. Но есть «но». После той игры, которая состоялась аж 17 декабря, «Витязь» больше не играл. Получается семь дней здесь без матчей и плюс ещё была пауза с 8 декабря без игр. За 17 дней всего одна игра, а за весь декабрь матчей всего пять. В каком состоянии будет «Витязь»? Силы будут, а вот тонуса точно нет. Много шансов прервать завтра неудачную серию с «Динамо» в этом сезоне я не вижу.

К тому же команда Алексея Кудашова в тонусе и при этом наверняка раздосадована поражением от «Ак Барса». В том матче бело-голубые долго вели, но в итоге проиграли в основное время со счётом 5:6. Уверенности добавляет и то, что в воротах дебютирует Влад Подъяпольский. Один из лучших голкиперов сезона должен помочь бело-голубым решить проблемы, которые тянутся уже продолжительное время. Вижу гостей фаворитами», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».