«Манчестер Сити» — «Эвертон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.94.

«Манчестер Сити» и «Эвертон» встретятся в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Я почти каждый матч говорю, что уж в этот раз «горожане» должны выиграть, прервать свою серию неудач. Думаю, в этот раз есть вероятность, что это произойдёт.

Да, ситуация с каждой встречей ухудшается у «Ман Сити». Сейчас он уже опустился за пределы еврокубковой зоны – с 27 очками идет на седьмом месте. Тут плотность клубов высокая, так что, продолжая терпеть неудачи, в ближайшее время подопечные Гвардиолы рискуют и вовсе в середине таблицы оказаться. Давно мы такого не видели, конечно.

Сейчас клуб идет на серии из трёх поражений. Да, соперники у него были не из лёгких. Сначала в ЛЧ «Сити» проиграл «Ювентусу» (0:2), а затем и в АПЛ – 1:2 от «Ман Юнайтед» и от «Астон Виллы». Уже забывается единственная победа коллектива над «Ноттингем Форест» (3:0), после этого ещё команда Гвардиолы с «Кристал Пэлас» не справилась — 2:2.

У «Эвертона» ситуация в последнее время намного позитивнее. Хотя в таблице клуб идёт намного ниже своего соперника по этой встрече – 15-е место с 16 очками. Пока отрыв от вылетающих соперников у подопечных Дайча не такой большой, но всё же он увеличивается. В последних матчах «ириски» набирали очки – 4:0 с «Вулверхэмптоном», 0:0 – с «Арсеналом» и с «Челси».

Само собой, двух ничьих с такими сильными соперниками никто не ожидал. Но «Эвертон» справился, сдержал соперников. Свои очки клуб набрал, немного оторвался от преследователей, это для него самое важное.

Сейчас у мерсисайдцев третья кряду игра с топовым соперником, только на этот раз находящимся в кризисе. Так что я не жду тут снова нулевой ничьей. «Сити» будет бежать вперёд и уж, я надеюсь, на этот раз всё-таки выиграет», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».