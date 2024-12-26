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«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 3.40.

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«Горожане» выдали худшую серию при Хосепе Гвардиоле. Победили только в одном-единственном из 12 последних матчей во всех турнирах. «Эвертон», в свою очередь, в предыдущих двух встречах в чемпионате Англии сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) и «Челси» (0:0). На дистанции у подопечных Шона Дайча ещё более впечатляющие показатели. Они проиграли всего-навсего 2 из 13 последних игр в АПЛ. Но забивают совсем мало.

У «Манчестер Сити» тоже беда с результативностью, но по другой причине. Кадровые потери и потеря уверенности подкосили. Хосеп Гвардиола стал много нервничать, путаться с тактикой и утратил контроль над раздевалкой. «Горожане» пропускают очень простые мячи и безыдейно смотрятся в атаке. Поначалу нейтральных зрителей это забавляло, теперь происходящее смахивает, скорее, на затянувшуюся шутку.

Предлагаем проверить Х2. На последнем отрезке «Арсенал» и «Челси» смотрятся куда лучше «горожан», эмоциональное состояние которых пошатнулось. Однако даже лондонским грандам не удалось обыграть «ирисок». Они набрались того, чего как раз лишился «Манчестер Сити», — уверенности.

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