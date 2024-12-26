«Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.30.

«Ноттингем Форест» претендует на звание главной сенсации сезона, а «Тоттенхэм» — одного из наибольших разочарований. «Лесники» расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ. А вот имеющие куда лучший состав «шпоры» занимают лишь 11-е место. Но привлекают внимание нейтральных зрителей ярким футболом: много забивают и много пропускают.

«Тоттенхэм» — самая результативная команда АПЛ: в среднем 2,2 гола за матч. Другая сторона медали — с сильными соперниками пропускает ещё больше. Защитники «Тоттенхэма» нередко проигрывают борьбу на втором этаже. Сказываются травмы. У «Ноттингем Форест» есть мощный форвард — Крис Вуд, часто выигрывающий борьбу в воздухе. Забивает чуть ли не в каждом матче.

В предыдущих трёх турах АПЛ «лесники» победили «Манчестер Юнайтед» (3:2), «Астон Виллу» (2:1) и «Брентфорд» (2:0). «Ноттингем Форест» стабильно набирает очки и демонстрирует очень качественный футбол. И в обороне порядок, и нападение регулярно радует породистыми голами. Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 3.5 мяча.