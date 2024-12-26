«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» ведут отчаянную борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. «Сороки» расположились на восьмом месте, «львы» — на шестом. Фаворита выявить невозможно. Благо плотность в этой части турнирной таблицы весьма высока.

Отрадно, что «сороки» и «львы» подходят с небольшим количеством кадровых потерь и с хорошими результатами. «Ньюкасл» накануне победил в Кубке лиги «Брентфорд» (3:1), а также разгромил «Ипсвич» (4:0) в АПЛ. «Астон Вилла» в предыдущем туре вообще обыграла «Манчестер Сити» (2:1). Причём по делу.

Трибуны «Сент-Джеймс Парк» получат массу удовольствия. Матч будет насыщен большим количеством моментов и красивыми голами. Эдди Хау и Унаи Эмери поставили своим командам вариативный футбол. Шикарный прессинг и быстрая доставка мяча до нападающих гарантируют высокий темп. История очных встреч располагает к тому, что «Ньюкасл» и «Астон Вилла» организуют голевой праздник. В четырёх последних матчах было забито не менее трёх голов. Вот и отлично. Возьмём ОЗ + ТБ 2.5 мяча.