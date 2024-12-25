«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ 26 декабря

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-3) за 2.01.

«В Boxing Day, 26 декабря, единоличный лидер нынешнего сезона АПЛ — «Ливерпуль» — в матче 18-го тура АПЛ на своём стадионе «Энфилд» примет борющийся за выживание «Лестер».

«Ливерпуль» под руководством нового тренера нидерландца Арне Слота уверенно идёт на первом месте, проведя 16 матчей и набрав 39 очков: 12 побед (больше всех), три ничьих, одно поражение (меньше всех), забито 37 мячей (второй совместно с «Челси» показатель в АПЛ после «Тоттенхэма» — 39), пропущено 16 (лучший совместно с «Арсеналом»). «Лестер» занимает 17-е место с 14 очками: три победы, пять ничьих, девять поражений, мячи – 21:37. Команду из Йоркшира отделяет всего два очка от зоны вылета, где 18-е и 19-е места с 12 очками занимают «Вулверхэмптон» и «Ипсвич», у «Саутгемптона» — шесть. «Лестер», который возглавляет также тренер из Нидерландов — знаменитый в прошлом форвард Руд ван Нистелрой — пропустил 37 мячей, что является вторым с конца после «Вулверхэмптона» (40) результатом в АПЛ.

Для ван Нистелроя матч с «Ливерпулем» будет пятым у руля «Лестера». Начав с двух успешных домашних встреч (победа над «Вест Хэмом» 3:1 и ничья с «Брайтоном» 2:2), нидерландец и его команда были разгромлены в двух последующих: на выезде «Ньюкаслом» 0:4 и дома «Вулверхэмптоном» – 0:3.

«Ливерпуль» после яркой победы 6:3 над «Тоттенхэмом» в гостях (17-й тур) продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 21 матча с момента поражения от «Ноттингема» на «Энфилде» 0:1 в 4-м туре 14 сентября. Это поражение стало для «красных» единственным на домашней арене в нынешнем сезоне во всех турнирах в 12 встречах. «Ливерпуль» лидирует в Премьер-лиге с преимуществом в четыре очка над идущим вторым «Челси», имея в запасе отложенную из-за непогоды игру с «Эвертоном». «Ливерпуль» теперь сравнялся с «Манчестер Юнайтед» (по семь у каждого) количеству первых мест, занимаемых в турнирной таблице командой-лидером на Рождество в истории Премьер-лиги. Однако, в отличие от манкунианцев, которые пять раз в итоге становились триумфаторами, «Ливерпуль» стал чемпионом лишь однажды – в сезоне-2018/2019. В последний раз, когда «Ливерпуль» был на вершине на Рождество — в декабре 2020-го — «красные» финишировали лишь третьими.

Фаворит предстоящей встречи на «Энфилде» однозначно «Ливерпуль», который в XXI веке ни разу дома не уступил «Лестеру» в АПЛ, позволив соперникам лишь дважды сыграть вничью в 12 встречах на своём поле. Логично поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-3), учитывая ещё и тот факт, что лучший вратарь «Лестера» датчанин Мадс Хермансен вряд ли восстановится после травмы к поездке на «Энфилд», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».