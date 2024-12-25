«Динамо» Минск — «Ак Барс»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 2.50.

«Белорусский клуб классно «выкатился» в регулярку после перерыва, по делу победив в гостях таких мощных соперников, как «Трактор» и «Ак Барс». Можно понять Квартальнова, который сетовал на необходимость проводить выставочный матч в Ташкенте. Непредвиденные ЧП и календарные «загогулины» нанесли прямой вред турнирным интересам «Динамо». Сначала почти сутки не могли вылететь из Казани. Потом утомительный перелёт в Ташкент, тяжёлый хоккей в не самом идеальном дворце, возвращение в Минск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Такое расписание вымотает кого угодно. А ведь лидеры команды ещё и не отдыхали во время паузы – защищали цвета Беларуси на Кубке Первого канала. В этих условиях шансы хозяев выглядят минимальными. Посоветовал бы ставить на уверенную победу «Ак Барса» и минимум шесть шайб в этой встрече. Как показал выездной матч с московским «Динамо», казанцы тоже умеют помногу забивать», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».