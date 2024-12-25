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Ислам Махачев — Арман Царукян: когда бой UFC 311

Ислам Махачев — Арман Царукян: когда бой UFC 311
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Рано утром 19 января по московскому времени в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном. Поединок начнётся не ранее 8:30 мск 19 января.

Букмекеры считают фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.17. Шансы Царукяна оценили котировкой 5.35, а на ничью можно сделать ставку за 67.00. Если же говорить о дистанции боя, то букмекеры дают котировку 1.35 на ТБ 3.5 раунда и 3.10 на обратный исход.

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

Ислам Махачев уже трижды защитил свой титул. Всего одно поражение в карьере, да и то очень давнее и нелепое. Сейчас наследник Хабиба возглавляет сводный рейтинг UFC. Царукян — по сути последнее реальное испытание на пути Ислама. В случае победы можно замахнуться и на соседний дивизион.

Но Царукян — это точно крепкий орешек. После того самого неудачного дебюта у него была лишь одна неудача — в бою с Матеушем Гамротом. Но Арман прибавлял от поединка к поединку. У него серия из четырёх побед.

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