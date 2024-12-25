Доходы от азартных игр в США превысят $ 67 млрд в 2024 году

Американская ассоциация азартных игр спрогнозировала доход от азартных игр в США. По оценке ассоциации, этот показатель превысит $ 67 млрд.

Ключевым фактором роста доходов игорного бизнеса стал iGaming. В третьем квартале 2024 года он принёс 29% от общего дохода индустрии. А в сравнении с третьим кварталом 2023 года доход от этого сектора вырос на 30,3% и составил $ 2,08 млрд.

Доходы от онлайн-беттинга выросли на 42,4% до $ 3,24 млрд. Кроме того, AGA объявила о росте суммы налогов, которую выплатил игорный бизнес. В третьем квартале этот показатель составил $ 3,79 млрд налогов, что на 8,9% больше по сравнению с прошлым годом.