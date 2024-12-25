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Россияне сделали 637 млн запросов в поиске нелегальных букмекеров и казино за 3 года

Россияне сделали 637 млн запросов в поиске нелегальных букмекеров и казино за 3 года
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Эксперт в индустрии беттинга Владимир Прокофьев в своём телеграм-канале рассказал, что в поисковиках граждане России чаще ищут сайты нелегальных операторов, нежели легальных.

Он отметил, что за последние три года в поисковой системе «Яндекс» сделали 636,8 млн запросов, связанных с нелегальными в России букмекерами и казино. При этом число запросов относительно легальных букмекерских компаний за тот же период оказалось почти в три раза меньше — 222,6 млн.

В качестве причин такого соотношения Прокофьев назвал тот факт, что игрокам на ставках незачем искать сайты легальных букмекеров, они делают это один раз, после чего сразу же идут на сайт. При этом ресурсы нелегальных букмекеров и онлайн-казино постоянно блокируются.

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