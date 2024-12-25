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Экспресс на НБА: прогноз Владимира Прокофьева с коэффициентом 3.18 на матчи 25 декабря

Экспресс на НБА: прогноз Владимира Прокофьева с коэффициентом 3.18 на матчи 25 декабря
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Эксперт в индустрии беттинга Владимир Прокофьев составил экспресс на два матча НБА, которые пройдут 25 декабря.

Ставка 1: ТМ 108.5 в первой половине матча «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» за 1.99.

Ставка 2: победа «Далласа» над «Миннесотой» с форой (-2.5) за 1.60.

Общий коэффициент экспресса: 3.18.

«Рождество, экспресс на два ранних матча. Первая встреча «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», она начинается в 20:00 мск, а там будет аж 12 часов дня. Поэтому я беру ТМ 108.5 в первой половине. Считаю, что дополнительная ответственность: национальное телевидение, желание лидеров проявить себя и раннее начало матча скажутся на результативности. То есть игроки будут чувствовать себя не в своей тарелке, потому что в НБА игры обычно начинаются гораздо позже. Понадобится время, чтобы пристреляться, почувствовать ритм.

Вторая встреча «Даллас» — «Миннесота», 22:30 мск. Я ставлю на хозяев, верю в Дончича. Во-первых, в то, что он сыграет, хотя на этот матч он под вопросом. Во-вторых, верю в победу «Далласа». Беру фору (-2.5) с коэффициентом 1.60», — заявил Прокофьев в своём телеграм-канале.

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