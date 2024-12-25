БЕТСИТИ подвёл итоги «Новогодней миссии» с розыгрышем 25 млн рублей

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Акция «Новогодняя миссия» стала крупнейшей в истории компании БЕТСИТИ.

Розыгрыш проходил с 12 ноября по 25 декабря и состоял из двух механик — «Гонки ставок» и «Твоего квеста». В первом случае для участия достаточно было сделать ставки от 500 рублей и коэффициентом от 1.50.

Победителями «Гонки ставок» стали 25 человек, которые разделили между собой призовой фонд в 17 млн рублей, а победитель получил 3 млн!

В «Твоём квесте» игроки выполняли специальные еженедельные задания, за что получали купоны. 25 декабря среди участников разыграли 320 фрибетов номиналом до 50 тысяч рублей.

«В прошлом году БЕТСИТИ перед Новым годом разыграл 12 млн и ещё 12 новеньких айфонов. Акция очень понравилась нашим пользователям, мы получили много позитивных откликов. Поэтому в этот раз мы решили не просто повторить его, а сделать ещё масштабнее и интереснее. По количеству участников видим, что игрокам очень зашёл новый формат новогодней акции. Они охотно участвовали как в классическом формате, так и в квестах. Поздравляю всех победителей! При этом мы не забыли и про розыгрыш всеми любимой техники — айфона, приставки и наушников, к которому ещё можно присоединиться в нашем телеграм-канале до 27 декабря. Желаю удачи!» — подвёл итоги акции директор по маркетингу компании Рустем Акмалов.

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