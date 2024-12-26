«Манчестер Сити» — «Эвертон»: ставка Александра Мостового на матч АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: победа «Манчестер Сити» со счётом 3:1 за 9.60.

«Манчестер Сити» и «Эвертон» встретятся в 18-м туре чемпионата Англии. Каждую неделю кажется, что сейчас-то команда Гвардиолы наконец должна прервать свою серию неудач. Но этого всё никак не происходит. Но, кажется, сейчас у «горожан» очень велики шансы на успех. Уровень соперника позволяет им рассчитывать на победу.

Да, если основываться только на статистике последних матчей, то «Эвертон» выглядит лучше соперника. С другой стороны, сейчас чуть ли не все команды АПЛ играют лучше «горожан», если смотреть только на количество побед и поражений. Но, само собой, уровень «Ман Сити» остается высочайшим. Из-за частых неудач он уже выпал из зоны еврокубков — седьмая строчка с 27 баллами. «Эвертон» же идёт сильно ниже — у него проблемы почти весь сезон не заканчиваются. На данный момент с 16 баллами «ириски» стоят на 15-й строчке, в одной-двух неудачах от попадания в зону вылета.

В последних встречах команда Дайча редко проигрывала — всего один раз, «Ман Юнайтед» со счётом 0:4. В остальных же играх коллектив держался, не проигрывал даже более сильным соперникам, чем «МЮ», — 0:0 с «Арсеналом» и 0:0 с «Челси». Но, я думаю, сейчас этот выезд будет тяжёлым для «ирисок».

Всё-таки я снова тут поверю в «Манчестер Сити». Возможно, две последние ничьи с сильными соперниками плохо повлияют на «Эвертон», он будет слишком уверен в своих силах. Ведь сейчас, выходя на поле против «горожан», тяжело не думать об их кризисе. В таких условиях «Сити» нас может удивить и наконец победить», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».