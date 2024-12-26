«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Дениса Алхазова на матч АПЛ

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: ТМ 3 за 1.90.

«Какую бы ставку на этот матч придумать? Во-первых, хочется сейчас прибивать «Сити», несомненно, но «Эвертону» они не проигрывали уже 15 матчей подряд. «Эвертон» в этом противостоянии всегда один большой неудачник. Но и преимущества я бы «Сити» не приписывал никакого, потому что непонятно, что сейчас происходит с командой Гвардиолы.

Поэтому голов предлагаю здесь не ждать, потому что с этим совсем плохо у «Сити». Ну и совершенно чудовищно и прекрасно с голами у «Эвертона» – из последних шести матчей четыре безголевые ничьи. Поэтому моя ставка – тотал меньше 3 за 1.90», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».