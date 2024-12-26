Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Дениса Алхазова на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Эвертон»: прогноз Дениса Алхазова на матч АПЛ
Комментарии

Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: ТМ 3 за 1.90.

«Какую бы ставку на этот матч придумать? Во-первых, хочется сейчас прибивать «Сити», несомненно, но «Эвертону» они не проигрывали уже 15 матчей подряд. «Эвертон» в этом противостоянии всегда один большой неудачник. Но и преимущества я бы «Сити» не приписывал никакого, потому что непонятно, что сейчас происходит с командой Гвардиолы.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поэтому голов предлагаю здесь не ждать, потому что с этим совсем плохо у «Сити». Ну и совершенно чудовищно и прекрасно с голами у «Эвертона» – из последних шести матчей четыре безголевые ничьи. Поэтому моя ставка – тотал меньше 3 за 1.90», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Эвертон». Уже не смешно
«Манчестер Сити» — «Эвертон». Уже не смешно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android