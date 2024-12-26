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«Ман Сити» — «Эвертон»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу АПЛ 26 декабря

«Ман Сити» — «Эвертон»: ставка Дмитрия Градиленко на встречу АПЛ 26 декабря
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Эвертон».

Ставка: ТМ 3 за 1.92.

«Манчестер Сити» и «Эвертон» сойдутся в 18-м туре АПЛ. Естественно, фавориты тут — «горожане». Букмекеры дают плюс-минус 1.35 на их чистую победу. Хотя в последних 12 матчах они проиграли девять раз. Впрочем, вы знаете, можно засчитать поражение команде Гвардиолы и в матче Лиги чемпионов с «Фейеноордом», когда она вела со счётом 3:0, а сыграла в итоге 3:3.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пеп, конечно же, ждет зимнее трансферное окно, чтобы усилиться. Но это уже будет в новом году. А сейчас в соперниках у «Сити» «Эвертон», который очень мало побеждает в АПЛ, всего лишь три победы у него из 16 игр. Но интересно другое, из последних шести матчей в пяти «ириски» не пропускали. А извините, там был «Арсенал», там был и «Челси», там был «Брентфорд», который тоже много забивает.

Если посмотреть вообще на историю противостояний этих команд, на историю игр между собой, то в последних 15 матчах 13 раз побеждал «Сити». И можно сказать, что для «Манчестера» это достаточно удобная команда. Исходя из всего этого, я бы рассмотрел вариант «тотал меньше трёх», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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