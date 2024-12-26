«Челси» — «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на игру 18-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.16.

«Челси» примет дома «Фулхэм» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. «Синие» в прошлом туре прервали свою серию побед, сыграли вничью. На мой взгляд, это сейчас сильно мотивирует команду Марески.

Да, до прошлого тура АПЛ успешно выступал «Челси», шёл на серии побед аж из восьми встреч. Ещё в прошлом сезоне такие результаты тяжело было бы представить. Но сейчас «синие» действительно набрали ход, Мареска отлично вписался в клуб.

Благодаря такой серии побед, а также частым неудачам конкурентов «Челси» высоко поднялся в таблице, вплотную подобрался к лидирующему «Ливерпулю». Хотя сейчас разрыв между ними чуть увеличился – четыре очка. Всё из-за обидной ничьей «синих» в прошлом туре – 0:0 с «Эвертоном».

А вот «Фулхэм» пока выступает средне. В таблице он и идёт почти на экваторе – девятое место с 25 очками. И это при том, что «дачники» сейчас идут на серии без поражений из пяти противостояний. Правда, победа за этот период была всего одна – 3:1 с достаточно крепким «Брайтоном».

В остальных встречах «Фулхэм» играл вничью. Но я бы не сказал, что это показатель плохой формы клуба. Ведь не проиграть он смог «Тоттенхэму» (1:1), «Арсеналу» (1:1) и «Ливерпулю» (2:2) – всё это топовые соперники. Правда, ситуацию «смазали» 0:0 с «Саутгемптоном» пару дней назад. Тут уровень оппозиции уже был совсем другим.

В целом интересно, сможет ли «Фулхэм» и тут не проиграть, набрать одно очко. Но, я думаю, «Челси» подготовится к этому матчу. Он успешно играет, много забивает, а последняя неудача сильнее мотивирует игроков», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».