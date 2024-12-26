«Челси» — «Фулхэм»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата Англии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Челси» и его индивидуальный тотал больше 1.5 за 1.62.

«Челси» после нескольких лет прозябания в середине таблицы в этом сезоне радует своих поклонников. Пусть лондонцы попали лишь в Лигу конференций, но там они выступают здорово. В шести матчах шесть побед, разница мячей 26:5 и уверенная первая строчка по итогам группового этапа. В чемпионате Англии тоже всё здорово, «Челси» идет на второй строчке и отстаёт от лидирующего «Ливерпуля» на четыре очка.

«Фулхэм» несколько лет назад вылетел из элиты английского футбола, пригласил португальца Марку Силву, и с ним результаты пошли в гору. «Дачники» выиграли Чемпионшип, а затем дважды подряд финишировали в середине таблицы АПЛ. В этом году «Фулхэм» играет неплохо, мало проигрывает — всего четырежды. При этом у команды Силвы ничьих больше, чем побед. В пяти последних турах «дачники» ни разу не проиграли, но победили лишь раз.

«Челси» в прошлом туре, сыграв 0:0 с «Эвертоном», прервал серию побед из восьми матчей во всех турнирах, поэтому отставание от лидера увеличилось. «Фулхэму» в выездных матчах с лидерами непросто, хотя они и берут очки, но там важны нюансы. Например, ничья 2:2 на «Энфилде» была добыта, так как «Ливерпуль» с 16-й минуты играл в меньшинстве. Лондонцам необходимо уверено пройти Boxing Day, чтобы рассчитывать на титул. Отсюда и прогноз», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».