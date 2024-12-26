«Челси» — «Фулхэм»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Челси» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Челси» 2:1 за 7.60.

«26 декабря в 18-м туре чемпионата Англии пройдёт игра «Челси» и «Фулхэма». Легкой прогулки для «синих» точно не жду. Им придётся потрудиться, чтобы добыть три очка. Но я думаю, с такой задачей подопечные Марески сейчас способны справиться.

«Челси» в этом сезоне отлично выступает. Да, старт у него не задался, но вот спустя время клуб набрал ход, да такой, что сейчас является реальным претендентом в борьбе за чемпионство. Когда такое было в последний раз?

С 35 очками «пенсионеры» идут на втором месте. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» у них насчитывает четыре очка. Причём оно могло бы быть менее длинным, но в прошлом туре «Челси» потерял очки — сыграл вничью с «Эвертоном». Невзрачный был матч, команда Марески контролировала встречу, больше владела мячом. Но вот в атаке она особо не создавала ничего, итог — нулевая ничья.

Так прервалась серия побед «синих», которая насчитывала восемь матчей во всех турнирах — среди клубов АПЛ за аналогичный период это лучший результат. В том числе и сложных соперников коллектив обыгрывал: «Тоттенхэм» (4:3), «Астон Виллу» (3:0), в Лиге конференций параллельно успевал побеждать.

Ну а «Фулхэм» пока подтверждает свой статус крепкого середняка АПЛ как своим турнирным положением, так и результатами. С 25 очками в активе «дачники» сейчас идут на девятой строчке. Они имеют минимальный разрыв с соперниками выше и ниже. Но сильно поменять своё расположение у коллектива пока не выходит — он почти только играет вничью в последнее время.

В том числе поделил «Фулхэм» очки с сильными соперниками — «Арсеналом» (1:1) и «Ливерпулем» (2:2), чем, кстати, помог «Челси» в чемпионской гонке. Правда, в то же время у «дачников» были и менее значимые отрицательные результаты — 0:0 с «Саутгемптоном», 0:4 с «Вулверхэмптоном».

Но в этой паре я всё-таки отдаю предпочтение хозяевам поля. «Челси» впервые за долгое время забрался так высоко в таблице. Он обязан тут набирать очки. «Фулхэм» явно находится не в той форме, чтобы обыгрывать «синих» сейчас», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».