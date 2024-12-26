«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Александра Мостового на встречу АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: победа «Ливерпуля» со счётом 3:0 за 6.60.

«Ливерпуль» и «Лестер» встретятся в 18-м туре чемпионата Англии. Тут, по-моему, всё заранее очевидно. Жду победы «красных» в доминирующей манере.

Недавно казалось, что «Ливерпуль» слегка начал «буксовать». Основания так полагать действительно были — дважды коллектив сыграл вничью с не самыми грозными соперниками — «Ньюкаслом» (3:3) и «Фулхэмом» (2:2). До этого команда Слота выступала почти безупречно, в подавляющем числе встреч только выигрывая.

Но я думаю, вопросы к игровой форме «Ливерпуля» улетучились после недавних матчей. В них клуб сперва ожидаемо выбил «Саутгемптон» из Кубка лиги (2:1), после чего в зрелищном и результативном матче обыграл «Тоттенхэм» в АПЛ, забив ему шесть голов — 6:3. Так что перед нами всё ещё доминирующая команда Слота, являющаяся главным претендентом на чемпионство в Премьер-лиге.

Ну а «Лестер» ждёт тяжёлая вторая половина сезона. Явно он будет бороться за выживание. Сейчас клуб стоит как раз на границе с зоной вылета, на 17-й позиции. И явно «лисы» могут вернуться в группу вылетающих в ближайшее время. Выступают они слабо.

Недавно несколько раз «Лестер» набрал очки — обошёл «Вест Хэм» (3:1) и сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2). Но, кажется, это был короткий эффект от прихода Руда ван Нистелроя в качестве нового тренера. В последних турах «лисы» снова начали уступат — 0:4 от «Ньюкасла» и 0:3 от «Вулверхэмптона».

В общем, «Лестер» сейчас явно находится не в той форме, в которой он может бороться с «Ливерпулем». «Красные» недавно уже терпели неудачи, из-за чего позволили «Челси» приблизиться к себе. Так что тут команда Слота точно выиграет, она намного сильнее своего оппонента», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».