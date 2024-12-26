«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2.5) за 1.70.

«Ливерпуль» и «Лестер» проведут матч в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Ну тут «красные» обязаны выигрывать, других вариантов быть не может. Особенно такой вывод напрашивается после матча, который «красные» выдали на прошлых выходных.

Была не самая простая игра у «Ливерпуля» в прошлом туре АПЛ – с «Тоттенхэмом». «Шпоры» могли навязать борьбу, что, по сути, и произошло. Девять голов они на двоих забили. Всё-таки «Ливерпуль» в атаке сейчас не остановить. Шесть голов он забил сопернику, правда, пропустив трижды – 6:3 в итоге.

В итоге в прошлом туре «Ливерпуль» снова оторвался от преследователей в таблице. Хотя помогла тут неожиданная ничья «Челси». Теперь разрыв между первой и второй строчками составляет четыре балла. Могло бы это расстояние быть и более внушительным, но команда Слота недавно дважды сыграла вничью — с «Ньюкаслом» (3:3) и с «Фулхэмом» (2:2). Впрочем, это были, скорее, исключения из правил.

Ну а «Лестер» пока проводит тяжёлый сезон. Недавно он сменил тренера – пришёл Рууд ван Нистелрой. Но с ним результаты не особо изменились. Сперва несколько раз «лисы» добились успеха – 3:1 с «Вест Хэмом» и 2:2 с «Брайтоном». Но потом они опять начали проигрывать – 0:4 от «Ньюкасла» и 0:3 от «Вулверхэмптона».

В итоге пока «Лестер» всё ещё борется за выживание. С 14 очками он идёт на 17-м месте, на границе с зоной вылета. Отрыв от нижестоящих клубов минимальный у «лисов» — два очка. Так что подопечным Нистелроя необходимо начать набирать баллы.

Но сейчас, конечно, гостям почти не на что рассчитывать. «Ливерпуль» набрал ход, он явно стремится к чемпионству. Недавно подопечные Слота уже теряли очки. Сейчас они точно выиграют, я уверен», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».