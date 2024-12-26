«Вулверхэмптон» — «МЮ»: прогноз Семёна Зигаева на игру 18-го тура АПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «МЮ».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.00.

«Вулверхэмптон» — один из аутсайдеров этого сезона чемпионата Англии. Команда настолько увязла внизу турнирной таблицы, что неделю назад руководство пошло на решительный шаг. После четырёх поражений подряд Гари О’Нил был уволен, и ему на смену пришёл португалец Витор Перейра, до этого работавший в «Аль-Шабаб». Первый же и пока единственный матч с новым тренером «Вулвз» выиграли уверенно — 3:0, а досталось «Лестеру».

Последние годы над «Манчестер Юнайтед» потешаются все кому не лень, а результаты некогда главного гранда английского футбола лишь дают новые поводы. По ходу этого сезона манкунианцы решились выкупить восходящую звезду тренерского цеха — Рубена Аморима. Правда, за девять матчей «Манчестер Юнайтед» при новом тренере выиграл лишь четыре, столько же уступил и один раз выступил вничью. Сейчас «дьяволы» на 13-й строчке, и это явно не то, на что рассчитывали поклонники и руководство.

Даже несмотря на победу над «Лестером», «Вулверхэмптон» всё ещё в зоне вылета, и пусть одна победа может исправить ситуацию, её ещё нужно добыть. После победы в дерби «Юнайтед» вылетел из Кубка лиги, а затем был разгромлен дома «Борнмутом». Нас ждёт встреча двух неудачников сезона, но при этом плотность таблицы АПЛ такова, что отлично проведённый Boxing Day может серьёзно улучшить положение дел. А ещё в матчах обеих команд хватает голов, потому выберем вариант с голами», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».