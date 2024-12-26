«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: ставка Дмитрия Градиленко на матч АПЛ

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: ТБ 3 за 2.06.

«26 декабря в 18-м туре АПЛ сыграют «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед». Сначала немного статистики. Хозяева наконец-то прервали серию из четырёх поражений кряду. «Ипсвич», «Вест Хэм», «Борнмут», «Эвертон» — это те команды, которые обыграли «волков». Сами они одержали победу над «Лестером» в гостях со счётом 3:0, но пока занимают 18-е место. А напомню, что 18-е, 19-е и 20-е места АПЛ покидают. Но отрыв от 17-й строчки у «Вулвс» небольшой — два очка. И знаете, в этих последних пяти матчах с участием команды был пробит тотал больше 2.5. Это так, на заметку.

В «Манчестер Юнайтед» Аморим продолжает перестраивать команду, поэтому нет стабильных положительных результатов. В последних шести матчах было четыре поражения и всего две победы. И я обращу внимание на то, что в пяти матчах из шести у «МЮ» тоже тотал больше 2.5 сыграл.

С 2019 года соперники встречались 12 раз, и только дважды было забито больше двух мячей. Но это просто история матчей между этими командами. А сейчас я смело могу заявить, что тотал больше 2.5, а лучше — больше трёх голов, сыграет точно. Поэтому думайте», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».