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Названы шансы «Манчестер Сити» прервать неудачную серию в АПЛ

Названы шансы «Манчестер Сити» прервать неудачную серию в АПЛ
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26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

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В восьми предыдущих турах АПЛ «горожане» набрали лишь четыре очка.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.35, что равно около 73% вероятности.

Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 8.70 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 16%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Эвертон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

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