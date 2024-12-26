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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии

«Ливерпуль» — «Лестер»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии
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В четверг, 26 декабря, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Лестер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.09, что составляет около 90% вероятности.

Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 25.00 — около 4% вероятности. Шансы увидеть ничью представлены коэффициентом 14.50 (6%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют сверхрезультативный футбол на «Энфилде». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах аж с коэффициентом 4.70, а тотал больше 2.5 мяча — лишь с коэффициентом 1.19. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

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