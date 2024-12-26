«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Алексея Анисимова на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: «Ливерпуль» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.00.

Яркая и внушительная победа над «Тоттенхэмом» позволила продлить беспроигрышную серию подопечных Арне Слота до 21 матча в разных турнирах. В последнее время участились случаи ничейных исходов, однако победы всё равно превалируют. Для вернувшегося из Чемпионшипа и ещё неокрепшего «Лестера» это, конечно же, плохие новости.

«Лисы» в этом сезоне преимущественно пытаются выжить. После 17 туров располагаются на безопасной 17-й строчке, но отрыв от зоны вылета составляет всего два очка. К чести «лис» то, что до сухих разгромных поражений от «Вулверхэмптона» (0:3) и «Ньюкасла» (0:4) они старались отвечать соперникам своими голами. Дважды забили «Брайтону» (2:2), трижды — «Вест Хэму» (3:1). Отличились даже в гостях у «Брентфорда» (1:4), который в этом сезоне лучше всех в АПЛ проводит домашние матчи.

Вполне вероятно, что «Лестер» сможет забить и «Ливерпулю», который не всегда надёжен в обороне. Однако это максимум, на который можно надеяться. Так что ждать победу хозяев на «Энфилде» — самый логичный вариант. Только вот коэффициент на неё такой низкий, что без второй ставки обойтись здесь не получится. Можно рискнуть и пойти против системы.

Букмекеры ждут сверхрезультативный футбол. Ставки на тотал меньше идут с повышенными коэффициентами, и этим грех не воспользоваться. Даже когда «Лестер» был крепче составом, голевые перестрелки с «Ливерпулем» случались нечасто. За четыре мяча тотал переваливал редко. Также не исключено, что Арне Слот захочет сыграть понадёжнее после трёх пропущенных от «Тоттенхэма». Ждём что-то около 3:0.