«Ньюкасл» — «Астон Вилла»: букмекеры определили фаворита матча АПЛ

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26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Ньюкасл» примет «Астон Виллу». Матч пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный судья — Энтони Тейлор.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.97, что составляет около 50% вероятности.

Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.70 — приблизительно 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 23%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ньюкасл» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.