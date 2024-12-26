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«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ
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26 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Вулверхэмптон» примет «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный судья — Тони Харрингтон.

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Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.03, это около 49% вероятности.

Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 3.90 — приблизительно 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

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