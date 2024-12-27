«Арсенал» — «Ипсвич»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ипсвич».

Ставка: «Арсенал» победит и не пропустит за 1.95.

Интересно, как теперь будет жить «Арсенал» без одного из лидеров своей атаки. В прошлой победной встрече с «Кристал Пэлас», которая завершилась со счётом 5:1, Букайо Сака получил тяжёлую травму и покинул стадион только с помощью костылей. Впрочем, в атаке варианты есть. А главное — есть надёжность в обороне.

Голкипер Давид Райя своё дело знает, он пропустил всего 16 мячей за 17 туров. Это с лихвой лучший показатель среди всех вратарей, кто отработал на ленточке столько же встреч. Ко всему прочему у подопечных Микеля Артеты ещё и на домашнем стадионе получается удачно выступать. Во-первых, они ни разу не проиграли за 13 матчей на «Эмирейтс» в этом сезоне в разных турнирах. Во-вторых, одержали 10 побед. Круто? Очень!

Ничего хорошего, исходя из этого, не ждёт в Лондоне и «Ипсвич». Да, любимый клуб известного певца Эда Ширана неожиданно для многих умудрился отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) в дебютной встрече Рубена Аморима. Однако за пять игр после этого потерпел четыре поражения при единственной победе над «Вулверхэмптоном».

Если не брать в расчёт два мяча в ворота «Вулвз», футболисты «Ипсвич Таун» забили на данном отрезке всего один гол. Разумеется, «Арсенал» на его же поле этим не удивить. Скорее всего, мудрить здесь особо нечего, победа хозяев всухую выглядит нормально. Альтернатива — П1 через тотал меньше 3.5 мяча, если помнить о потере ключевого футболиста атаки.