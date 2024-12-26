«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: прогноз Алексея Анисимова

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Вест Хэм».

Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + обе забьют за 2.05.

«Вест Хэм» не впечатляет, конечно, в последнее время. И всё же «Саутгемптон» выступает куда скромнее. Если у «Вест Хэма» две победы в восьми прошлых играх, то у «Саутгемптона» она всего одна в принципе. И это на фоне 13 поражений в 17 турах! «Святые», конечно, бьются, стараются играть смело даже с лидерами, но в целом мало забивают и много пропускают.

Полагаю, здесь мудрить особо нечего. Лобовая победа «Вест Хэма» с коэффициентом, превышающим двойку, выглядит заманчиво. Максимум, на что может рассчитывать «Саутгемптон» в нынешнем сезоне с более статусными соперниками, так это забитый гол. Сможет и теперь. Тем более что играет он в этот раз на домашнем стадионе.

Да, в стане «святых» произошли важные изменения. Пост главного тренера занял Иван Юрич, которого не так давно уволили из «Ромы». Вот только не факт, что результаты улучшатся сразу. Хорватский специалист не был в Англии ни в качестве игрока, ни в качестве тренера. Наверняка потратит время на адаптацию к местной лиге.

В качестве подстраховки можно взять комбинированную ставку «обе забьют и гости не проиграют». Коэффициент там тоже нормальный. На своём поле «Саутгемптон» забил даже «Ливерпулю» (1:2) с «Челси» (1:5), а поразить ворота регулярно пропускающего «Вест Хэма» должно быть проще. Но на большее рассчитывать будет трудно. Счёт может быть 1:1 или 2:1 в пользу гостей.