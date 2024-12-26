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«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Трактор»: прогноз Андрея Юртаева на матч КХЛ
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Трактор».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.68.

«Очередное уральское противостояние, очень любопытное. Команды играют в пятый раз, впереди ещё один матч. В предыдущих четырёх встречах ничья 2-2, первые две игры взял «Автомобилист», а потом ответил «Трактор».

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Автомобилиста» хорошая серия матчей. Да, были поражения, но и победы, в том числе над «Локомотивом» (2:0). Это серьёзное достижение, причём «Автомобилист» просто перебил соперника. Это была прямо бойня, так как у «Автомобилиста» было под 40 силовых приёмов. В матчах, которые были проиграны, всё было не в одну калитку и «Автомобилист» показывал, что может бороться. Есть за что зацепиться и от чего оттолкнуться и есть шанс вернуться на победную стезю.

«Трактор» после перерыва не очень мне понятен. Да, были две победы над «Барысом», но, с другой стороны, не совсем понятно, как можно пропускать три шайбы от этой команды. Да, можно говорить, что во втором матче «Трактор» уверенно вёл и мог расслабиться, но в первом матче «Барыс» даже вёл 2:1 по ходу матча. Кажется, что «Трактор» пока не совсем набрал свой лидерский ход. Думаю, что «Автомобилист» может этим воспользоваться, причем кэф на победу хозяев очень даже неплохой», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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