«Ливерпуль» — «Лестер»: ставка Эльвина Керимова на встречу чемпионата Англии

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Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер».

Ставка: тотал голов «Ливерпуля» в первом тайме больше 1.5 за 1.96.

«Ливерпуль» забивает много и находится в отличной форме. Салах набрал феноменальную форму и идёт на «Золотой мяч». Арне Слот добавил «Ливерпулю» терпеливых розыгрышей в позиционных атаках. Команда стала менее вертикальной, но хуже от этого не стало.

«Лестер» поменял тренера по ходу сезона, но с ван Нистелроем дела у команды идут по-прежнему тяжело.

«Ливерпуль» забил 37 мячей (больше голов только у «Тоттенхэма»), «Лестер» столько же пропустил. В последних матчах «Лестер» в обороне играл слабо. Настолько слабо, что я, пожалуй, возьму тотал голов «Ливерпуля» в первом тайме больше 1.5 за 1.96», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».