OLIMPBET первым добавил личные итоги года с поздравлениями от звёзд спорта

OLIMPBET запустил новогодний проект с подведением личных итогов года для каждого клиента. Пользователям приложения букмекера доступна прозрачная персонализированная статистика, из которой они могут узнать количество заключённых за год пари, детальную выкладку ставок по видам спорта, какой месяц стал для них наиболее прибыльным и другие интересные факты.

Букмекерская компания вывела персонализацию на новый уровень, предоставив максимально детализированную статистику. OLIMPBET первым в индустрии реализовал подобную разработку.

Также клиенты компании получили индивидуальные поздравления с Новым годом от популярных спортсменов. Пожелания от звёзд спорта подобраны в зависимости от команды, на которую игрок чаще всего делал ставки. Таким образом, они адаптированы под предпочтения каждого конкретного пользователя. Например, хоккеисты ЦСКА и «Спартака» Владислав Каменев и Егор Зайцев записали видеообращения с благодарностью болельщикам. Голкипер «Адмирала» Андрей Мишуков и форвард «Амура» Игнат Коротких поблагодарили за поддержку и пожелали новых побед в будущем году.

Не остался в стороне и звезда смешанных единоборств Сергей Павлович. Топовый тяжеловес UFC пожелал поклонникам спорта благополучия и успехов и отметил, что большие достижения возможны только благодаря сплочённости и поддержке фанатов. Ещё один приятный сюрприз — участие известного шеф-повара Константина Ивлева.

Директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев подчеркнул важность инноваций и приверженность тому, чтобы сделать досуг клиента максимально комфортным: «Мы как букмекер выступили на уровне ведущих технологичных компаний, таких как «Яндекс» или «Сбер», взяли курс на инновации, современность, прозрачность. Наше стремление — быть букмекером с человеческим лицом, который близок своим клиентам и понимает их потребности».

Новшество компании нацелено на взаимодействие с пользователями и эмоциональную значимость клиентов, повышение их лояльности и укрепление доверия.