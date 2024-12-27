«Арсенал» — «Ипсвич»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ипсвич».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 2.06.

«Арсенал» и «Ипсвич» встретятся друг с другом 27 декабря в 18-м туре чемпионата Англии. Ну тут никакой интриги я не вижу. У себя дома с таким соперником «канониры» не имеют права даже вничью играть.

«Арсенал» всё ещё является претендентом в борьбе за чемпионство. Хотя опередить лидирующий «Ливерпуль» ему будет непросто – между ними шесть очков, а у «красных» ещё и есть матч в запасе. Впрочем, сезон только подходит к своему экватору, ещё всё может поменяться. Другое препятствие для команды Артеты, по крайней мере, пока, это «Челси» — он успешнее играл в последнее время, из-за чего смог опередить «Арсенал» — сейчас между ними два очка.

В таблице «пушкари» могли бы сейчас идти и вторыми. Но они дважды потеряли очки в противостояниях с «Фулхэмом» (1:1) и с «Эвертоном» (0:0). Но серия ничьих не продлилась долго. В следующем туре «Арсенал» её прервал, обыграв «Кристал Пэлас», причём с крупным счётом 5:1.

У «Ипсвича» же совсем другая ситуация в чемпионате сейчас. С 12 очками он идёт очень низко, на предпоследнем месте. Выбраться из зоны вылета ещё могут – отставание от соперников выше составляет всего два и четыре очка. Но вот побед у коллектива почти нет – только у «Вулверхэмптона» с соседней позиции они недавно выиграли (2:1).

В остальных же противостояниях новичок АПЛ терпел сплошные неудачи, только проигрывал. Сейчас у него одна из худших статистик забитых и пропущенных мячей – «-16». Хуже только «Саутгемптон», который уже почти гарантировал себе вылет в Чемпионшип.

Тут, кроме крупной победы «Арсенала», ничего быть не может. «Ипсвич» явно не сможет навязать борьбу сопернику. Их уровень сильно отличается», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».