«Арсенал» — «Ипсвич»: ставка Александра Мостового на игру АПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ипсвич».

Ставка: победа «Арсенала» со счётом 2:0 за 5.80.

«Арсенал» на своём поле примет «Ипсвич» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Уверен тут в успехе хозяев поля. Они всё ещё борются за лидерство. У гостей уровень намного ниже.

На данный момент соперники стоят на разных полюсах турнирной таблицы. «Арсенал» идёт на третьем месте с 33 очками. Отставание от лидеров у него пока не такое большое: два очка до второго «Челси» и шесть – до лидирующего «Ливерпуля». «Ипсвич» же идёт сейчас предпоследним в чемпионате с 12 очками в активе. Его разрыв с противниками выше тоже пока не такой значительный – «Вулверхэмптон» с 18-го места обгоняет его только по дополнительным параметрам, а «Лестер» со спасительной 17-й строчки – на два очка. Но вот ощущение, что шансов улучшить своё положение в турнире у них разное количество.

«Арсенал», конечно, проводит очередной сильный сезон. Кстати, с учётом кризиса в «Ман Сити», его сейчас можно назвать сильнейшим клубом Англии последних лет – те же «Ливерпуль» и «Челси» в прошлом сезоне не шли так высоко в таблице. А вот команда Артеты стабильна, почти не проигрывает. Были у неё, правда, осечки недавно – ничьи с «Фулхэмом» (1:1) и с «Эвертоном» (0:0). Но между этими играми коллектив справился с достаточно сильным «Монако» в Лиге чемпионов – 3:0, а в последних двух встречах в разных турнирах он одолел «Кристал Пэлас» — 3:2 и 5:1.

«Ипсвич» же показывает совсем другие результаты. Да, сплошных неудач у него нет, за последние месяцы удалось подопечным Маккенны одолеть «Тоттенхэм» (2:1) с «Вулверхэмптоном» (2:1), а также сыграть вничью с «Лестером» (1:1) и с «Ман Юнайтед» (1:1). Но всё-таки в большинстве других встреч команда проигрывала, в том числе примерно равным соперникам – 0:2 от «Эвертона», 0:1 от «Кристал Пэлас» и 1:2 — от «Борнмута».

В целом тут, само собой, ожидается уверенная победа «канониров». Да, «Ипсвич» — не такой простой клуб, в этом сезоне он уже доставлял проблемы топовым командам. Однако «Арсенал» просто не имеет права на ошибку после двух ничьих. Да и сейчас еврокубки ушли на перерыв, «пушкари» могут сосредоточиться на чемпионате», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».