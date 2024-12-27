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«Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Англии

«Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Англии
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Известный белорусский футбольный эксперт Николай Ходасевич дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» – «Брентфорд».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.64.

«Обе команды на неудачной серии: «Брайтон» последний раз побеждал в конце ноября, а «Брентфорд» проиграл три последних матча.

После ударного старта в лиге результаты «Брайтона» просели в последнее время: три ничьих и два поражения. В домашней игре будет большая мотивация исправить положение, но есть важные травмированные игроки: лучший бомбардир команды Уэлбек, Виффер и Марч.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брентфорд» находится по соседству в таблице, а три поражения объясняются в том числе и силой соперников: «Челси», «Ньюкасл» и «Ноттингем». У гостей тоже будет желание наконец-то от неприятной серии избавиться, но стоит обратить внимание на два важных фактора в противостоянии команд.

Первый. У «Брентфорда» огромное количество игроков в лазарете – один из самых высоких показателей в лиге. Да, некоторые возвращаются, но всё же тренеру Томасу Франку приходится каждый раз искать варианты состава.

Второй. «Брентфорд» плохо играет на выезде (пока всего одно набранное очко в гостевых матчах), и с «Брайтоном» в частности», — приводит слова Ходасевича «РБ Спорт».

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