«Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз Николая Ходасевича на матч чемпионата Англии

Известный белорусский футбольный эксперт Николай Ходасевич дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» – «Брентфорд».

Ставка: победа «Брайтона» за 1.64.

«Обе команды на неудачной серии: «Брайтон» последний раз побеждал в конце ноября, а «Брентфорд» проиграл три последних матча.

После ударного старта в лиге результаты «Брайтона» просели в последнее время: три ничьих и два поражения. В домашней игре будет большая мотивация исправить положение, но есть важные травмированные игроки: лучший бомбардир команды Уэлбек, Виффер и Марч.

«Брентфорд» находится по соседству в таблице, а три поражения объясняются в том числе и силой соперников: «Челси», «Ньюкасл» и «Ноттингем». У гостей тоже будет желание наконец-то от неприятной серии избавиться, но стоит обратить внимание на два важных фактора в противостоянии команд.

Первый. У «Брентфорда» огромное количество игроков в лазарете – один из самых высоких показателей в лиге. Да, некоторые возвращаются, но всё же тренеру Томасу Франку приходится каждый раз искать варианты состава.

Второй. «Брентфорд» плохо играет на выезде (пока всего одно набранное очко в гостевых матчах), и с «Брайтоном» в частности», — приводит слова Ходасевича «РБ Спорт».