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«Арсенал» — «Ипсвич Таун»: кто фаворит матча АПЛ, ставки и коэффициенты

«Арсенал» — «Ипсвич Таун»: кто фаворит матча АПЛ, ставки и коэффициенты
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В пятницу, 27 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ипсвич Таун». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают хозяев безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.16, что даже приблизительно переваливает за 85% вероятности. Победа «Ипсвич Таун» оценивается в 21.00, а на ничью можно поставить за 8.60.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2024, пятница. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс» в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Подопечные Микеля Артеты на домашнем стадионе выступают здорово. Во-первых, они ни разу не проиграли за 13 матчей на «Эмирейтс» в этом сезоне в разных турнирах. Во-вторых, одержали на данном отрезке 10 побед.

«Ипсвич Таун» неожиданно для многих умудрился отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) в дебютной встрече Рубена Аморима. Однако за пять игр после того потерпел четыре поражения при единственной победе над «Вулверхэмптоном».

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