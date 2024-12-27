«Арсенал» — «Ипсвич»: какие прогнозы на матч АПЛ, кто победит

В пятницу, 27 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ипсвич Таун». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают хозяев безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.16, что даже приблизительно переваливает за 85% вероятности. Победа «Ипсвич Таун» оценивается в 21.00, а на ничью можно поставить за 8.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс» в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Подопечные Микеля Артеты на домашнем стадионе выступают здорово. Во-первых, они ни разу не проиграли за 13 матчей на «Эмирейтс» в этом сезоне в разных турнирах. Во-вторых, одержали на данном отрезке 10 побед.

«Ипсвич Таун» неожиданно для многих умудрился отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) в дебютной встрече Рубена Аморима. Однако за пять игр после того потерпел четыре поражения при единственной победе над «Вулверхэмптоном».