«Сочи» — СКА: кто фаворит матча КХЛ 27 декабря, ставки и прогнозы

В пятницу, 27 декабря, на льду стадиона «Большой» в Сочи состоится матч «Сочи» — СКА. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Сочи» по итогам трёх периодов оценивается в 5.70 (около 17% вероятности). Овертайм доступен для ставки за 4.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче представителей Западной конференции. Тотал меньше 4.5 шайбы представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.35. Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.75.

«Сочи» сумел-таки прервать затяжную серию поражений, которая составила восемь матчей. Клуб завершал своё турне в Тольятти и обыграл местную «Ладу» в основное время со счётом 4:3.

Петербургский клуб регулярно набирает очки и отстаёт от топ-6 КХЛ всего на одно очко. Правда, в этом сезоне армейцы рискуют отдать первое место в дивизионе Боброва столичному «Спартаку», который, конечно, заметно преобразился с приходом Алексея Жамнова. Впрочем, вся борьба впереди и армейцы бьются. Накануне проиграли в дерби ЦСКА со счётом 5:6, но надо сказать, что едва не выкарабкались с 0:5.