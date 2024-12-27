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«Динамо» Минск — «Динамо»: определён фаворит матча КХЛ

«Динамо» Минск — «Динамо»: определён фаворит матча КХЛ
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27 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором минское «Динамо» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Минск-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу москвичей в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 44% вероятности.

Победа минчан по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.79 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.35 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Минск — «Динамо» Москва получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.50, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.49. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

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