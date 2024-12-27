«Сочи» — СКА: букмекеры оценили шансы команд в матче КХЛ

В пятницу, 27 декабря, на льду стадиона «Большой» в Сочи состоится матч «Сочи» — СКА. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа «Сочи» по итогам трёх периодов оценивается в 5.70 (около 16% вероятности). Овертайм доступен для ставки за 4.80 (21%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче представителей Западной конференции. Тотал меньше 4.5 шайбы представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.35. Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.75.