Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Арсенала» выйти на второе место в АПЛ

Названы шансы «Арсенала» выйти на второе место в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 27 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ипсвич Таун». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Ипсвич Таун». Плохие новости для Эда Ширана
«Арсенал» — «Ипсвич Таун». Плохие новости для Эда Ширана

В случае победы «Арсенал» выйдет на второе место в турнирной таблице АПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают хозяев безоговорочными фаворитами. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.16, что составляет около 85% вероятности.

Победа «Ипсвич Таун» оценивается в 21.00 (4%), а на ничью можно поставить за 8.60 (11%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс» в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

Материалы по теме
«Сочи» — СКА. Ротенбергу пора заняться обороной
«Сочи» — СКА. Ротенбергу пора заняться обороной
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android