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Названы шансы «Арсенала» выйти на второе место в АПЛ

В пятницу, 27 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ипсвич Таун». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

В случае победы «Арсенал» выйдет на второе место в турнирной таблице АПЛ.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают хозяев безоговорочными фаворитами. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.16, что составляет около 85% вероятности.

Победа «Ипсвич Таун» оценивается в 21.00 (4%), а на ничью можно поставить за 8.60 (11%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс» в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.