«Брайтон» — «Брентфорд»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Брайтон» — «Брентфорд».

Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.75.

У обеих команд сложные отношения с декабрём. «Брайтон» великолепно начал сезон: всего два поражения до зимы — от «Челси» (2:4) и «Ливерпуля» (1:2), двух лидеров чемпионата Англии. Дальше — как отрезало. Кадровые потери и откровенное невезение привели к тому, что «чайки» не знают побед на протяжении пяти туров. Их полёт уже не столь высок — сползли на 10-е место к началу 18-го тура.

У «Брентфорда» ситуация похожая. Несмотря на ослабление состава, начали бодро. Поражений побольше, зато сразу несколько запоминающихся побед с четырьмя-пятью забитыми мячами. Но вот наступила зима — и в четырёх декабрьских турах «пчёлы» потерпели три поражения. Справедливости ради, от крепких оппонентов: «Астон Виллы», «Челси» и «Ноттингем Форест». Все эти клубы находятся в топ-6.

Вроде бы напрашивается «обе забьют». Этот вариант доезжал в девяти предыдущих матчах «Брайтона» в АПЛ! У «Брентфорда» показатель тоже солидный — четыре захода в пяти последних турах. Но статистика очных встреч против (лишь два захода из шести с момента выхода команд в АПЛ), да и на фоне неудачных результатов увеличение акцента на оборону выглядит логично. Для коэффициента 1.53 выглядит слишком сомнительно.

А вот тотал меньше 3.5 гола за 1.75 — уже интересно. Эта ставка доезжала в пяти из шести предыдущих очных встреч. Добавим к этому плотный календарь, на фоне которого перед Новым годом в АПЛ часто падает результативность. График сложный, важно беречь силы и применять ротацию. Два крепких середняка со слабыми результатами в последние недели, скорее всего, будут действовать несколько осмотрительнее, чем обычно.