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«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ в Беларуси

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ в Беларуси
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.04.

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22 ноября в Минске команды порадовали болельщиков красивым хоккеем и результативностью. На двоих забросили семь шайб. Списывать со счетов «зубров» не стоит, даже несмотря на то что для московского «Динамо» встреча в Минске станет последней в 2024 году. Подопечные Алексея Кудашова будут отдыхать с 27 декабря по 3 января. Значит, должны выложиться на полную и подарить болельщикам немного радости.

Бело-голубые зачастили с осечками. В декабре дважды уступили «Ак Барсу» (4:5 и 5:6), а также проиграли одному из главных аутсайдеров лиги — «Барысу» (0:2). Мешали ненужные ошибки и большое количество удалений. Как говорят тренеры, захлестнули эмоции. Подобное может случиться и в этот раз. Соперник упёртый.

На днях в этом убедился «Ак Барс». Ещё в первом периоде минчане забросили в ворота казанцев три шайбы. И спокойно довели дело до победы — 5:1.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы. С результативностью у соперников всё отлично. В среднем за игру забрасывают в районе трёх шайб, но и пропускают нередко — примерно 2,5. Вполне возможно, новая очная встреча подарит больше звуков сигнализирующей о взятии ворот сирены, чем предыдущая. На последнем отрезке минчане и москвичи не брезгуют устраивать шоу.

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