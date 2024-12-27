«Сочи» — СКА: прогноз на матч 27 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч «Сочи» — СКА.

Ставка: обе команды забросят как минимум по две шайбы за 1.75.

Сочинцы продолжают пикировать. В прошлом сезоне всё было, мягко говоря, не очень хорошо. В нынешнем тоже приходится довольствоваться малым. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции и третье место с конца в сводной таблице КХЛ.

Другое дело — СКА. Петербургский клуб регулярно набирает очки и отстаёт от топ-6 КХЛ всего на одно очко. Правда, в этом сезоне армейцы рискуют отдать первое место в дивизионе Боброва столичному «Спартаку», который, конечно, заметно преобразился с приходом Алексея Жамнова. Впрочем, вся борьба впереди, и армейцы бьются. Накануне проиграли в дерби ЦСКА со счётом 5:6, но надо сказать, что едва не выкарабкались с 0:5.

Обычно такие матчи забирают много сил. Как физических, так и психологических. Кроме того, Роман Ротенберг теперь какое-то время не сможет рассчитывать на получившего серьёзную травму Евгения Кузнецова. В этом сезоне бывшая звезда НХЛ заработал 32 очка по системе «гол+пас» за 33 матча регулярного чемпионата. Вклад значительный.

На таком фоне ждать лёгкой прогулки в Сочи явно не приходится. Тем более что «Сочи» довольно часто находит ключ к обороне петербургского клуба. Смотрите сами. За четыре игры в прошлом сезоне СКА пропустил от «Сочи» 13 шайб, а за две игры в этом сезоне — уже девять. Думается, предстоящая встреча тоже порадует большим количеством голов. Счёт может быть минимум в районе 2:2.