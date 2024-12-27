«Витязь» — «Локомотив»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Витязь» – «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.70.

«Что в регулярке, что в плей-офф, матчи «Витязя» с «Локомотивом» представляют собой классический «снотворный» хоккей. Вот и по ходу нынешнего сезона команды обменялись домашними победами со счётом 2:1 при минимуме острых моментов и обоюдном нежелании играть ярко и креативно. Сейчас можно без большого риска ставить на столь же низкую результативность: три, максимум четыре шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК Витязь Московская область Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

После паузы «Витязь» неплохо вкатился в чемпионат. Победная перестрелка с «Торпедо» (6:5 Б), рациональные 2:0 в домашней встрече с мощным «Динамо». Но рассчитывать на очки в матче с «Локомотивом» будет трудно. Ярославль в данный момент просто мощнее. Тех же торпедовцев команда Никитина в среду вынесла 5:0, да и более сильных оппонентов вроде СКА она уверенно обыгрывает. Так что хозяевам не стоит геройствовать – лучше поберечь силы на воскресный матч со «Спартаком», где шансы на победу гораздо выше. Ставим на то, что «Локомотив» увезёт из Балашихи два очка, причём победит в основное время», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».