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«Сочи» – СКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Сочи» – СКА: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Сочи» – СКА.

Ставка: ТБ 6 за 2.00.

«Сочинцы за последний месяц выиграли всего два из 10 матчей – и оба у «Лады». Против такого мощного соперника как СКА шансов у хозяев нет. Они могли бы зацепиться за очки в случае недонастроя питерцев. Но после болезненного поражения в армейском дерби команда Ротенберга постарается сыграть на максимуме. О том, как велика разница в классе, знают все. Так что наиболее вероятным исходом видится разгромный счет в пользу невских армейцев.

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27 декабря 2024, пятница. 16:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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По ходу сезона оппоненты обменялись гостевыми победами: в Сочи СКА выиграл 7:4, в Питере команда Зубова взяла верх со счетом 5:2. Думается, третья встреча также будет очень результативной. Зрители увидят минимум семь шайб», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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