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«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ

«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Динамо» Москва и ТБ 4.5 за 2.93.

«Команды уже дважды встречались в этом сезоне, две победы одержали москвичи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Минчане удивляют после перерыва на Кубок Первого канала, здорово сыграв на Востоке – победили «Трактор» и «Ак Барс», а потом были трудный перелёт и поражение от «Спартака». Думаю, что к концу года силёнки должны закончиться, будет эмоциональная выхолощенность. А у москвичей поездок не было, поэтому я бы рассмотрел в этом матче победу гостей. Мой прогноз – победа москвичей и тотал больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

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