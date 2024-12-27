«Динамо» Минск — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 27 декабря

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 6 за 2.60.

«Команда Кудашова после паузы резко сдала. Опозорилась в матчах с «Барысом» и «Витязем», пропустила шесть от «Ак Барса». Даже против «Адмирала», который в гостях проигрывает всем подряд, динамовцы действовали с очень большим скрипом и еле-еле взяли очки. Поэтому москвичи отнюдь не выглядят фаворитом встречи с минскими одноклубниками. Тем более что белорусы всегда настраиваются на Гусева и Ко по-особенному, как на одного из самых принципиальных соперников.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Месяц назад команда Квартальнова вела в динамовском дерби 3:0, но в итоге уступила. Вряд ли она повторит те ошибки. Да и ход минчане набрали отличный. Три выигранных после паузы матча, причём все победы пришлись на встречи с мощными «Трактором» и «Ак Барсом». В среду «Динамо» вынесло казанцев дома со счётом 5:1 – и это после тяжёлых перелётов и смены часовых поясов. В нынешних условиях советовал бы ставить на результативную победу хозяев, трибуны увидят семь шайб или даже больше», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».