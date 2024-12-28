«Даллас» — «Миннесота»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Даллас» — «Миннесота».

Ставка: «Даллас» победит за 2.04.

Это вторая очная встреча в сезоне. Первую «Даллас» выиграл на выезде со счётом 2:1, хотя на тот момент «Миннесота» была хороша. Теперь «дикари» переживают трудные времена. Они уступили в основное время в пяти из семи предыдущих матчей. Победили только андердогов — «Филадельфию» (4:1) и «Чикаго» (4:3). Без Джейкоба Миддлтона результаты просели.

«Даллас» обладает значительно большей (одной из лучших в лиге) глубиной состава. Отдельные исполнители не выделяются запредельными показателями, как тот же Капризов, но результативность «Старз» даже выше, чем у «Миннесоты» (в среднем за игру они забивают на 0,2 гола больше).

У «Миннесоты» лучшая статистика на выезде в НХЛ, однако почти все гостевые победы были одержаны до травмы Миддлтона. После вся надёжность в защите улетучилась. В предыдущих семи играх «дикари» пропустили 27 шайб. В среднем это без малого четыре шайбы за матч. Это же сколько Капризову нужно забивать? Вменяемой поддержки партнёры ему не оказывают.

Дома «Даллас» выиграл 11 из 18 встреч в основное время. Кроме того, он победил во всех семи последних официальных очных матчах (четырежды — в регулярке и трижды — в плей-офф) в основное время. Проверяем лобовую победу «Старз».