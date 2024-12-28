Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Интера» выиграть пятый матч чемпионата Италии подряд

Названы шансы «Интера» выиграть пятый матч чемпионата Италии подряд
Аудио-версия:
Комментарии

28 декабря состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Кальяри» примет действующего чемпиона Италии «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
«Кальяри» — «Интер». В погоне за «Аталантой» и «Наполи»
«Кальяри» — «Интер». В погоне за «Аталантой» и «Наполи»

«Интер» идёт на серии из четырёх побед в чемпионате Италии.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80, что составляет примерно 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда шансы абсолютно равны
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда шансы абсолютно равны
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android