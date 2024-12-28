Названы шансы «Интера» выиграть пятый матч чемпионата Италии подряд

28 декабря состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Кальяри» примет действующего чемпиона Италии «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

«Интер» идёт на серии из четырёх побед в чемпионате Италии.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80, что составляет примерно 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.